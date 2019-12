Novos Procuradores do Estado do Tocantins tomam posse nesta sexta-feira  

A posse acontece nesta sexta-feira, 6, às 9h, na Procuradoria Geral do Estado e é fruto do trabalho contínuo da Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins (APROETO) em prol da chamada dos aprovados no III concurso público da Procuradoria-Geral do Tocantins (PGE/TO). A chegada dos novos membros vem compor o quadro de profissionais do órgão, que atualmente é de 42 Procuradores ativos.

O concurso realizado em 2018 com 20 vagas para provimento imediato na carreira de Procurador do Estado e outras 20 para cadastro de reserva, era uma necessidade do órgão em decorrência do aumento excessivo de processos judiciais e administrativos e o número reduzido de Procuradores na ativa.

O presidente da APROETO, Rodrigo Santos, comemora a posse dos novos Procuradores. “Desde o início, esse concurso foi uma das nossas principais prioridades e houve um longo tempo de espera para a nomeação dos colegas, no entanto, estamos surpresos com a agilidade e o cumprimento dos prazos nas nomeações. A APROETO segue com a PGE/TO buscando a posse de todos os aprovados para juntos agirmos em defesa do patrimônio público do Tocantins”, afirma Rodrigo.

Além dos seis candidatos, no mês de outubro foram empossados outros quatro aprovados que já estão na ativa, são eles: o Dr. Renan Sales de Meira, a Dra Gabriela dos Santos Barros, o Dr. Gabriel Teixeira e o Dr. Raphael Barbosa dos Santos Teixeira.

Com isso, já somam 10 empossados dos 20 convocados no concurso. A previsão é de que outros sejam nomeados nos próximos meses.

Confira a lista dos novos procuradores a serem empossados:

Vitor Barbosa de Oliveira

Rafael Freitas Costa

João Vitor Fogolin

Raul Mattei

Tiago Cremasco Valim

Jose Humberto Pereira Muniz Filho