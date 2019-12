OVG e Governo de Goiás inauguram “Natal do Bem” na Praça Cívica

Nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, o governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Gracinha Caiado, inauguram a decoração do “Natal do Bem”.

A abertura terá a chegada do Papai Noel e apresentações artísticas. Em um tablado montado na porta do Palácio das Esmeraldas, 100 crianças do Coro Infantil do Gustav Ritter apresentarão uma Cantata Natalina. No repertório, canções como “É Natal”, “Dim Dom”, “Rap do Nascimento”, “Forró dos Anjos” e “Feliz Natal”.

A principal atração da noite será o espetáculo “Natal de Encantos 2019”. Pensado com muito carinho, o musical reunirá 50 artistas profissionais, que vão misturar arte circense, música, danças urbanas e ginástica rítmica. A apresentação terá cenários digitais e figurinos glamourosos montados especialmente para a ocasião.

O espetáculo trará em seu roteiro a história de um jovem casal, Nic e Noela, que aceitam a missão de se tornarem símbolos do Natal para o mundo inteiro. A obra, criada para passar uma mensagem de amor, paz e união, terá a direção musical de Victor Hugo Igreja, produção cênica de Alinne Vieira e apresentação especial do Coro Negro Gyn Masschoir, que tem como destaque a solista Roberta Gleyce.

Novos espaços

A Praça Cívica ganhou nova iluminação. São 170 mil lâmpadas de LED que dão formas aos cenários natalinos. Enfeites gigantes estão espalhados pela Praça, entre eles uma bola de Natal 3D de com 6,5 metros de altura. As árvores naturais estão ornamentadas com pingentes de luz e a beleza arquitetônica do Palácio das Esmeraldas foi reforçada com muitas luzes.

Uma árvore de Natal com 12 metros de altura promete chamar a atenção. A peça leva enfeites confeccionados por alunos dos 6º e 7º anos da Rede Pública Estadual de Ensino. Com materiais recicláveis, como jornais e garrafas PET, eles criaram sinos, bolas de Natal, anjos, renas e flores.

A Praça Cívica ganhou três tendas natalinas ligadas por túneis de luzes. Juntas, somam 1.600 metros quadrados de área coberta. A principal delas tem dois pórticos de entrada iluminados e em formato de coração. É neste espaço que está a Casa do Papai Noel, cercada por um jardim de pinheiros. No teto, 27 grandes guirlandas reforçam a decoração natalina.

Também haverá uma árvore de Natal de madeira de três metros de altura, que funcionará como espécie de cenário interativo, onde as pessoas poderão subir para tirar fotos, como se fossem parte da decoração.

A tenda tem ainda um espaço lúdico que remete à Lapônia, no Polo Norte, terra do Papai Noel, e um presépio com peças em tamanho humano

Uma das tendas laterais abriga a praça de alimentação. O Natal do Bem tem também um parquinho, onde as crianças poderão brincar de graça. O local de interatividade conta com escorregador inflável e camas elásticas.

Atrações

Em uma terceira tenda, está o palco para as apresentações artísticas gratuitas, com 400 cadeiras. A programação inclui música, teatro e dança, de 5 a 25 de dezembro, sempre a partir das 19h30.

Uma das apresentações de destaque é o espetáculo natalino Angelis, em forma de concerto, com música, dança, projeção mapeada e efeitos especiais. O show será realizado no dia 14 de dezembro, às 20 horas, e reunirá 20 artistas em cena, entre bailarinos, cantores, músicos, acrobatas e atores.

O Angelis é uma criação da D’arte Multiarte, empresa da Serra Gaúcha especializada na criação, produção e execução de espetáculos como o Natal Luz de Gramado e o Sonho de Natal de Canela, do Rio Grande do Sul.

Solidariedade

O Natal do Bem irá arrecadar alimentos não perecíveis em um ponto de coleta na Praça Cívica. A OVG destinará as doações às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Entrega de brinquedos

A OVG e o Governo de Goiás vão distribuir 600 mil brinquedos nos 246 municípios goianos, ao longo do mês de dezembro.

Na capital, a entrega de presentes será no dia 15, a partir das 8 horas, no Ginásio Goiânia Arena. A atração principal do evento também será o espetáculo Angelis.