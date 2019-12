Tráfego na trincheira da 90 será liberado nesta sexta-feira

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, entrega nesta sexta-feira, 6, à população goianiense a trincheira da Rua 90 liberada para o tráfego de veículos leves e pesados. As obras foram concluídas no sábado, 30, após oito meses de trabalho. A solenidade de entrega será às 16h30 e contará com a participação de lojistas e moradores da região, que acompanharam diariamente a evolução dos serviços e contribuíram para o cumprimento do cronograma de obra.

O empreendimento recebeu o nome de Complexo Viário Conselheiro Sodino Vieira em homenagem ao ex-deputado estadual e ex-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, falecido em 24 de novembro de 2013.

O projeto da trincheira foi executado pelo valor final de R$ 13 milhões. Somados aos R$ 12 milhões aplicados na execução do corredor do BRT entre a Praça do Cruzeiro e a Rua 115, com a revitalização do trecho, o investimento chega a R$ 25 milhões.