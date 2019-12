XI Encontro de Mulheres Cooperativistas acontece nesta sexta-feira, 6, em Palmas 

Trazendo o tema Liderança e Protagonismo, o Sistema OCB/TO promove encontro de incentivo à participação feminina no cooperativismo. O XI Encontro de Mulheres Cooperativistas será realizado nesta sexta-feira, 6, das 9h30 às 16h30 no Hotel Girassol Plaza, em Palmas, com o tema “Mulheres construindo o cooperativismo do futuro”.

Como agentes da transformação, a participação das mulheres é fundamental no desenvolvimento do cooperativismo. Em 2018, 48% dos funcionários das cooperativas eram mulheres. Entre mais de 14 milhões de cooperados, 36% são mulheres e entre dirigentes apenas 25% são mulheres. Assim, com o intuito de promover o fortalecimento da participação das mulheres cooperativistas e engajar as que tenham esse interesse, o evento tratará de assuntos como a igualdade de gêneros, o desenvolvimento de pessoas e comunidades e o futuro que queremos para o cooperativismo.

De acordo com a superintendente do Sistema OCB, no Tocantins, Maria José Oliveira, as mulheres se fazem cada dia mais presentes no cooperativismo, mas ainda assim, é preciso incentivar a liderança e a participação. “As mulheres cooperativistas estão cada vez mais atuantes e preparadas. Graças aos esforços pessoais e, também das oportunidades que hoje lhes são ofertadas. Mas ainda, há um longo caminho a percorrer para ampliar essas oportunidades e condições para todo o quadro social das cooperativas. Aproveito para fazer um convite especial para as mulheres que fazem parte das cooperativas, para que juntas possamos discutir sobre o Cooperativismo que queremos no Tocantins com a participação efetiva das mulheres”, convida Maria José.

Entre as palestrantes está a especialista em Cooperativismo e Sustentabilidade, Camila Luconi, que assegura ser um momento ideal para debater o tema e aumentar a representatividade feminina. “Acredito que dentro do nascimento do Cooperativismo a equidade de gênero era forte, com o passar dos anos tivemos queda nos números, mas temos vocação! Hoje estamos em um momento de resgatar esse potencial e melhorar os índices”, afirma Camila.

Jovens mulheres no Cooperativismo

A jovem cooperativista e assistente administrativa do Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia, Luana Magna, foi selecionada para representar a cooperativa durante o 14º Congresso Brasileiro de Cooperativismo no mês de maio deste ano, em Brasília. Luana afirma que durante o evento teve um melhor contato com os casos de mulheres engajadas no Cooperativismo. “Quando fui ao encontro, eu não tinha noção do que era esse universo do Cooperativismo. Encontrei mulheres guerreiras e empoderadas e eu sempre acreditei muito nesse potencial feminino. Aqui no estado, temos o exemplo da superintendente do Sistema OCB/TO, Maria José, e a Diretora de Operações do Sicredi, Lucélia Ganzer, que além do Tocantins, representa também todas as colaboradoras e gerentes do Mato Grosso do Sul e Oeste da Bahia”, destaca.

Sobre o Encontro de Mulheres Luana ainda ressalta que “este é o momento de empoderar e eventos como este promovidos pelo Sistema OCB/TO é uma forma de contribuir para a união feminina. Assim elas estarão motivadas a ocupar cada vez mais os cargos de lideranças e aumentar o nosso percentual de atuação no Cooperativismo, até porque nenhuma de nós é tão boa quanto todas nós juntas”, finaliza.

Público

O evento é voltado às Mulheres vinculadas às cooperativas do Tocantins (associadas, cooperadas, colaboradoras, esposas e filhas de associados).

Confira a programação

09h30 – Welcome coffee

10h00 – Abertura institucional

Com Ricardo Khouri, presidente do Sistema OCB/TO.

10h30 – Palestra “Cooperativismo e a igualdade de gêneros”

Com Divani Ferreira de Souza, analista de desenvolvimento social do Sistema OCB.

12h00 – Almoço de integração

13h30 – Palestra “Desenvolvendo pessoas e comunidades através da cooperação”

Com Camila Luconi, especialista em cooperativismo e sustentabilidade do Sicredi

15h30 – Bate-papo “O futuro que queremos”.

16h30 – Encerramento.