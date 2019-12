Arquidiocese de Goiânia ganhará cinco novos padres

No próximo dia 7 de dezembro, às 15h, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Catedral Metropolitana), a Arquidiocese de Goiânia vai ordenar, sob a imposição das mãos do seu arcebispo, Dom Washington Cruz, cinco novos padres para o serviço da Igreja.

É a primeira vez, em sua jovem história, que a Arquidiocese ordena cinco padres em uma única celebração. Grande número de participantes está sendo esperado para a cerimônia, que deve reunir todos os padres e seminaristas da arquidiocese, familiares e amigos dos diáconos, além de inúmeros fiéis das comunidades onde eles já estavam servindo.

Serão ordenados:

Diácono Diêmersom Bento de Araújo

Lema de ordenação presbiteral: “Ocultar-se e desaparecer” (São Josemaria Escrivá) Sentido do lema em sua vida: de Deus, confiar nos desígnios que Ele tem para cada um de nós e não ter medo de realmente responder ao seu chamado.”

27 anos, natural da cidade de Campos Belos (GO).

Diácono José Victor Cabral Dutra

Lema de ordenação presbiteral: “Chegou perto dele e, ao vê-lo, moveu-se de compaixão” (Lc 10,33)

Sentido do lema em sua vida: “Esse olhar da misericórdia e compaixão de Deus me atraiu e sou chamado a aplicar dessa misericórdia em tantas pessoas”.

33 anos, natural de Monte Alegre (GO).

Diácono Thiago Martins Borges

Lema: “Contudo, que não seja a minha vontade, mas a tua” (Lc 22,42)

Sentido do lema em sua vida: “Lembro-me do momento em que o Senhor estava no Getsêmani, em agonia. Ele buscou em Deus a força. Nos meus momentos difíceis, eu sempre busquei em Deus a força. Fazer a vontade d’Ele não é fácil, é exigente, mas me ajuda a ser santo, a ser melhor neste mundo.”

31 anos, natural de Petrolina de Goiás (GO).

Diácono Marcos Paulo Vilela de Assis

Lema: “A minha alegria é fazer a vossa vontade, Senhor” (Sl 40,8)

Sentido do lema em sua vida: “A alegria de servir é o que mais me encanta na vida consagrada. Um consagrado alegre manifesta a presença de Deus. Uma pessoa pode até fazer a vontade de Deus sem alegria, mas jamais vai transmiti-la plenamente”.

28 anos, natural de Anápolis (GO).

Diácono Vilmar Barreto

Lema: “Se tu queres, Jesus, eu também quero” (Beata Chiara Luce)

Sentido do lema em sua vida: “O sacerdócio é para mim uma realização da vontade de Deus em mim e da minha vontade no querer de Deus”.

39 anos, natural de Anápolis (GO).