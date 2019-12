CBA realiza o “11º Passeio Ciclístico” em Niquelândia (GO)

A CBA (Companhia Brasileira de Alumínio) realizou, no dia 30 de novembro, o “11º Passeio Ciclístico”, em Niquelândia. Com percurso de 10 quilômetros, o evento reuniu aproximadamente 300 pessoas para pedalar nas principais vias públicas do município.

O evento foi organizado por empregados da Unidade Niquelândia da CBA que integram o Programa de Educação Ambiental (PEA), iniciativa da empresa que desenvolve ações educativas na comunidade em prol do meio ambiente. Segundo o coordenador do PEA, Pedro Baião, o evento foi uma oportunidade de reforçar a atuação da empresa em ações que contribuam para melhorar a qualidade de vida da população.

“A fábrica sempre realiza ações com foco na segurança, saúde e bem-estar dos empregados, e visando a preservação do meio ambiente, mas é comprometida também com a sociedade. Nesse sentido, o Passeio Ciclístico é uma das iniciativas que demonstram, de forma prática, que a empresa está empenhada em somar esforços para tornar Niquelândia uma cidade cada vez melhor de se viver”. disse Baião.