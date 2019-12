Edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré é focada no Natal

Goiânia terá, neste domingo, 8, a 33ª Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré, que será uma edição especial voltada para as celebrações de Natal. O público poderá tanto encontrar várias opções de presentes para o Natal quanto adquirir itens de decoração para as festas natalinas. Com cerca de 100 expositores, o evento será realizado das 08 às 15 horas, na área da Praça Tamandaré que fica junto à Rua 10, no Setor Oeste, em Goiânia.

Diversos antiquários, artistas plásticos, colecionadores de relíquias e apaixonados por antiguidades levarão para a feira itens como coleções de discos de vinil, cristaleiras, penteadeiras, namoradeiras e aparadores. O público também poderá encontrar prataria, peças de decoração em bronze, cristais, louças, rodas de fiar, obras de arte e antiguidades diversas, entre outros objetos.

Além dos itens que estarão à venda, a feira também terá uma série de atividades e atrações a partir das 10 horas. Entre elas está uma exposição de motos e carros antigos, que será realizada pelo Clube do Opala de Goiânia e pelo Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes. O público poderá conferir veículos antigos como o Ford 1926, o Chevrolet/GM 1958 e o Vemag 1933, entre outros modelos de marcas famosas.

Será promovido também o Encontro Goiano de Pin Ups, organizado pelos grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás. Já o grupo Boulevard levará para o evento as Damas de Época. Outras atrações serão o músico Fran Sax, que apresentará músicas clássicas com saxofone, e o Clube dos Colecionadores Disney no Brasil, que levará histórias em quadrinhos.

As fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), sediada em Goiânia, também estarão na Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré. Além de expor e vender seus trabalhos, elas fiarão diversas peças de tecido e cantarão músicas regionais. O evento contará ainda com uma praça de alimentação com diversos food trucks, disponibilizando vários tipos de comidas e bebidas, incluindo tapioca, cachorro-quente e chope.