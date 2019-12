TER-GO realiza o Dia D da Urna Eletrônica

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás realiza no próximo final de semana, dias 07 e 08 de dezembro, no Passeio das Águas Shopping, das 10h às 19h, ação intitulada Dia D da Urna Eletrônica, que tem como objetivo principal informar e esclarecer os cidadãos goianos sobre o funcionamento da urna eletrônica, bem como a segurança que a envolve.

O evento faz parte das campanhas educativas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral contra as notícias falsas (fake news), que desinformam a população, principalmente em períodos eleitorais, sobretudo nas mídias sociais.

O espaço reservado para a demonstração ficará em frente a piscina de bolinhas infantil, onde serão instaladas urnas eletrônicas que estarão à disposição das pessoas interessadas em simular a votação para as eleições e tirar dúvida com os técnicos que estarão no local.

Participa da atividade também a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/GO responsável pelo programa Jovem Eleitor e Eleitor do Futuro que na ocasião ficará à disposição para esclarecer jovens e crianças que estiverem no local.