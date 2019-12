Nota de pesar | Servidores da Defensoria Pública de Goiás morrem em acidente de carro

É com grande pesar e tristeza que recebi a notícia do falecimento do jornalista Dias Mendes e da assessora Isadora da Silva Xavier, ambos da Defensoria Pública de Goiás, vítimas de um acidente de carro. Os dois sempre honraram Goiás no exercício de suas funções. O Estado já presta todo o apoio aos familiares das vítimas. As defensoras Cristiana Maria e Cecília Dantas, que também estavam no veículo, foram hospitalizadas e estão fora de risco. Que Deus conforte a todos nesse momento de dor.

Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado