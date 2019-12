Em uma semana, Governo de Goiás leva Natal do Bem a mais de 120 cidades do interior

O olhar atento, a expectativa de ganhar um presente e a diversão marcaram o sábado de milhares de crianças pelo interior do Estado durante mais dia de entrega de brinquedos da campanha Natal do Bem. A iniciativa é do Governo de Goiás, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que deseja levar a magia e o espírito lúdico do Natal para meninos e meninas das famílias goianas mais carentes, em todas as cidades, com a entrega de 600 mil brinquedos. A distribuição teve início dia 30 de novembro, em Palestina de Goiás.

E todos devem participar das festas. O governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama Gracinha Caiado, o vice-governador Lincoln Tejota e todos os secretários e auxiliares do Governo de Goiás estão empenhados em irem, pessoalmente, às cidades para ajudarem na distribuição dos brinquedos. A programação é que até 21 de dezembro a entrega tenha sido completada em todo território goiano. Neste segundo fim de semana da ação, a projeção da OVG é que 120 cidades sejam contempladas até o final do domingo, 8.

Em Goiânia, a festa de Natal das criançadas está programada para o próximo fim de semana, no dia 15 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, no Ginásio Goiânia Arena. As datas, locais e horários das entregas do Natal do Bem podem ser conferidos no site da OVG (www.ovg.org.br).

Sábado de festa

Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, o segundo maior município do Estado, 11 pontos de entregas foram montados para fazer a distribuição de 23 mil brinquedos. A ordem é não deixar nenhuma criança sem o presente. A diversão começou logo pela manhã na Escola Municipal Francisco de Assis Nunes, que fica no Setor Madre Germana.

Em Anicuns, a distribuição também foi no período manhã na Feira Coberta da cidade. Às 8h, uma fila grande já se formava no local para o evento que começaria às 9 da manhã. Os irmãos Victor Gabriel, 6, e as gêmeas Manuela e Isabele, 4, estavam na expectativa de pegar seus presentes. “Quero uma bola”, afirmou o menino. “Eu vou pegar uma boneca, e a minha irmã um quebra-cabeça”, contou Isabelle. “Todos eles estavam eufóricos. Ninguém aqui dormiu essa noite”, confessou a avó dos três, a aposentada Maria Anália Moreira. Além deles, ela ainda estava com mais outras três crianças para ganhar os presentes.

A dona de casa Jordelina Helena Almeida trouxe os dois filhos e os sobrinhos para o Natal do Bem na mesma cidade. Rodrigo Filho, 8, e Stefânia, 6, aguardavam na fila sem dúvida do presente que queriam: “Vou pegar uma boneca”, falou, empolgada, a pequena Stefânia. Já o irmão queria uma bola de futebol. “É ótimo isso aqui. Os meninos amam e ainda podem tirar o dia para brincar. A minha menina está adoentada, com febre, mas chegando aqui esqueceu tudo”, ressaltou Jordelina.

Assim como a Stefânia e o Rodrigo Filho, cerca de 2 mil crianças de Anicuns tiveram o dia dedicados somente a elas. Entre as opções de brinquedos estavam bola de futebol e vôlei, bonecas, carrinhos e jogos pedagógicos. Além da distribuição de presentes, o Governo de Goiás, em parceria com a Prefeitura de Anicuns, promoveu uma série de atividades. No local eles puderam se divertir em um escorregador inflável, touro mecânico, cama elástica e uma piscina de bolinhas. Para fechar do dia, teve também algodão doce e pipoca.

Em carta assinada pelo governador e a primeira-dama, lida em todas as cidades, os dois agradecem o empenho e o trabalho da OVG, ressaltando que equipe foi incansável para realizar o Natal do Bem. “O Natal é uma data muito especial, que nos ensina o que é amar, perdoar e aprender o sentido da humildade e da paz. Jesus está vivo em cada ato de bondade, solidariedade e amor. Hoje, estamos entregando brinquedos de Natal para crianças, pois Jesus disse: ‘vinde a mim as criancinhas porque delas é o Reino dos céus’”, diz o texto. Caiado e Gracinha ainda reconhecem o apoio de cada um dos goianos na recuperação do Estado ao longo deste ano de 2019: “Tudo isto está sendo possível porque contamos com a compreensão e o apoio dos servidores públicos, que estão entre os 7 milhões de goianos e goianas que estão nos ajudando a reconstruir Goiás”.

Secretária municipal de Ação Social de Anicuns, Giseli Lopes destacou que iniciativa leva dignidade e alegria para as crianças. “Elas esperam o presente de Natal. Isso aqui é alegria, é a festa delas”, sublinhou. A gestora agradeceu ao Governo de Goiás: “Se não fosse essa ação, muitas crianças carentes não receberiam presentes de seus pais. Estamos conseguindo contemplar milhares de crianças. Que Deus continue iluminando o coração do governador Ronaldo Caiado e da dona Gracinha, para poderem trabalhar e realizar uma festa tão bonita para o povo”, pontuou Gisele Lopes.

Presente na entrega dos brinquedos em Anicuns, o deputado estadual Rubens Marques, ressaltou que ação do Natal do Bem é mais uma que o Governo de Goiás desenvolve para levar os programas sociais para todo Estado. “O nascimento de Jesus Cristo faz com que nós, no final de ano, tenhamos essa alegria de estar junto com as crianças e ver o sorriso no rosto delas”, afirmou.