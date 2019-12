Governo lança Operação “Natal Seguro”

Representantes de todos os efetivos das forças de segurança do Estado participaram, nesta segunda-feira, 9, da solenidade de lançamento da Operação “Natal Seguro”, realizada em frente ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira. “Queremos que as pessoas possam conviver com suas famílias, ir à praça para passear, se divertir, andar na cidade e ter a segurança de que não teremos criminosos para importuná-las. Esse é o objetivo principal dessa operação, dar tranquilidade e espaço para que as pessoas possam viver em paz”, ressaltou o governador Ronaldo Caiado.

A Operação “Natal Seguro” é uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon/GO. Durante a operação, o policiamento será ampliado em mais de 30%. Serão montados pontos de bloqueio, patrulhamentos e abordagens de pessoas e veículos em locais de circulação de grande número de pessoas.

O Governo do Estado concedeu um aporte para o pagamento dos policiais que trabalharão em seus horários de folga, cumprindo hora extra até o dia 3 de janeiro, o que é denominado extra remunerado. “Nossa polícia está atenta em todos os momentos, mas, mais do que nunca, agora, na hora em que vamos comemorar o Natal e a passagem de ano. Queremos um dezembro que venha como os outros meses do ano, num combate ostensivo à toda criminalidade no nosso Estado de Goiás”, ressaltou o governador.

A operação vai se estender a todo Estado. Em Goiânia, vai se concentrar nos principais polos comerciais localizados na região da 44, no Centro da cidade; na avenida 24 de Outubro, em Campinas; e nos arredores dos shoppings. “Vamos passar todas as festas com o efetivo mais concentrado principalmente nas regiões de grande comércio, grande visitação das pessoas para que todos possam ter um Natal e um Ano Novo tranquilos aqui no Estado de Goiás”, garantiu o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda.

Policiais em função administrativa também estarão nas ruas, assim como todas as unidades especializadas da Polícia Militar, como Rotam, Choque, Giro e Cavalaria. “Nosso foco é especialmente reprimir e combater crimes contra o patrimônio, que são os delitos que mais crescem nesta época do ano, por causa das compras e presentes”, anunciou o secretário.

Para o comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, coronel Renato Brum, além de combater furtos e roubos à população durante o período de festas, a operação trará mais segurança aos estabelecimentos comerciais. “A polícia estará ainda mais perto da população. Estaremos com policiais a pé, com viaturas em locais estratégicos e com a Cavalaria também distribuída nos grandes centros comerciais”.

O comandante da PM destacou ainda algumas medidas de segurança que devem ser adotadas pelos cidadãos durante o período. “É fundamental não ser uma vítima fácil, tomar cuidado com a bolsa, estar sempre acompanhado de várias pessoas e, em qualquer situação, acionar a Polícia Militar, que estará nas ruas de forma ostensiva”, reforçou