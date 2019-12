O que o seu currículo fala sobre você?

desPor mais que existam inúmeras ferramentas que mostrem seu trabalho, o currículo continua sendo o documento mais utilizado pelas empresas. Infelizmente, a maioria dos profissionais lembra-se dele apenas quando está fora do mercado de trabalho, ou insatisfeita com seu emprego atual. Ou seja, o currículo só é lembrando quando precisa ser utilizado. Este é o grande problema, pois é preciso tempo para elaborar um bom currículo.

“Um currículo mal elaborado, além de literalmente esconder competências técnicas e comportamentais importantes, também demonstra um perfil que nem sempre condiz com o profissional representado, pode expressar um nível profissional inferior ao cargo ofertado, desleixo e desinteresse em relação ao cargo”, conta Claudia Deris, gestora de carreira

Já um currículo bem elaborado, além de mostrar as competências técnicas e comportamentais do profissional, também evidencia um profissional interessado e compatível com o que a empresa busca.

“Comece a se colocar do outro lado da mesa e se questione: Se você recebesse uma carta com a mesma qualidade com que você elabora o seu currículo, qual impressão você teria sobre a pessoa que te escreveu?”, questiona a gestora.

Boa parte das pessoas não sabe elaborar um currículo, já que não existe certa regra estabelecida e padronizada para sua elaboração, o que dificulta o processo. Pensando nisso, Claudia apresenta três itens de total relevância para a elaboração de um currículo de destaque:

Design

É interessante que tenha no máximo duas páginas e que as informações estejam organizadas da seguinte forma:

Cabeçalho: Nome completo; Endereço; Telefone; Email e Redes Sociais.

Perfil Profissional: onde você falará de suas habilidades técnicas e comportamentais.

Educação: escolaridade concluída, cancelada ou em andamento.

Cursos e Treinamentos: todos os cursos e treinamentos voltados para sua área de atuação.

Experiência Profissional: Informe o nome da empresa, o nome do cargo ocupado, a data de entrada e saída e um breve histórico das atividades que você exerceu no cargo.

Referências Profissionais: É importante informar algum superior imediato. Lembre-se que de cuidar da imagem do seu currículo da mesma forma que você cuida da sua imagem antes de postar uma foto em suas redes sociais.

Conteúdo

O currículo é mais do que apenas uma junção de suas informações, é o seu dossiê profissional que mostra sua melhor forma.

Floreios não são necessários, vá direto ao ponto com as informações, dizendo o essencial e evidenciando o seu diferencial. Evite os modelos prontos da internet, caso seja necessário, apenas se baseie para descrever suas experiências.

Não tenha medo de ousar

É possível que vídeos ou outros tipos de mídia façam parte do seu currículo. Se você tem acesso a estes recursos invista no extra e se destaque.

“A forma como você cuida do seu currículo é a forma como você cuida da sua carreira, esta é a primeira e a principal informação que o seu currículo fala sobre você”, finaliza Claudia.