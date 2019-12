Coros do Basileu França realizam Concerto de Natal

Cerca de 230 cantores do Coro Sinfônico Jovem de Goiás, do Coro Adulto do ItegoBasileu França e do Coro Infantojuvenil do ItegoBasileu França apresentam um Concerto de Natal, nesta quinta-feira, 12, às 20 horas, no Teatro-Escola Basileu França. Os ingressos têm preço antecipado de R$ 10, na Produção Cultural da instituição, ou na bilheteria do teatro no dia do evento.

Na oportunidade serão apresentadas 14 obras de natal combinadas em grupos vocais pequenos, grande coro, solistas e coral infantil. Os espectadores poderão assistir obras tradicionais de natal de diversos compositores, apresentadas em forma de cantata, com cenário e figurino.