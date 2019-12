Prefeitura divulga Censo da população de rua em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), e a Universidade Federal de Goiás (UFG) divulgam nesta terça-feira, 10, o resultado do 2° Censo da População em Situação de Rua e a primeira pesquisa sobre os trabalhadores de rua em Goiânia. O estudo, feito com o objetivo de subsidiar a elaboração de políticas públicas específicas para essas pessoas, será apresentado durante solenidade no sexto andar do Paço Municipal, às 9 horas.

De acordo com o titular da SMDHPA, Filemon Pereira, conhecer a realidade das pessoas em situação de rua em Goiânia é fundamental para a construção de políticas públicas efetivas para o segmento. “Foi por isso que buscamos a UFG, que já tem expertise no tema. É o primeiro e relevante passo que damos, sendo que os próximos serão mergulhar nesse diagnóstico e formular políticas que contemplem efetivamente essa população”, explica.

A divulgação dos dados ocorre no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nessa data, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com objetivo de promover a paz e conservar a humanidade após a 2° Guerra Mundial.