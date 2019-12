Professores formados no Programa Com Ciência recebem certificados

A Prefeitura de Goiânia, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) e Educação e Esporte (SME), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) entregou certificados para mais de 40 professores formados no Programa Com Ciência.

Durante o segundo semestre de 2019, integrantes do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas da UFG ministraram cursos de práticas cientificas para docentes de diferentes instituições da rede pública de ensino.

Essa capacitação foi realizada através do Programa Com Ciência, que tem como objetivo aprimorar o conhecimento dos professores na área cientifica para que estes apliquem as experiências em sala de aula.

A professora do CMEI Criança Cidadã, Giselle Vitória, participou da capacitação e foi questionada sobre os pontos positivos e negativos da experiência. ‘’ As aulas foram dinâmicas, com diversidade de conteúdo, professores capacitados e interessados em ensinar experimentações possíveis dentro da realidade das instituições e dos alunos. Pontos negativos não vi nenhum ‘, afirma.

Para o titular da Sedetec, Celso Camilo, o programa é uma forma de aproximar alunos e professores do campo científico através da interação. ‘’Um projeto de formação de professores na área de Ciência Experimental que fomenta a transferência de conhecimento para os alunos de forma interativa. Considerando as características das novas gerações, o ensino precisa ser mais dinâmico e atrativo. Por isso, o Com Ciência estimula o aprendizado pelas descobertas dos experimentos orientados’’, explica.

A entrega dos certificados foi o encerramento do Com Ciência em 2019, mas no próximo ano o programa oferecerá mais cursos de capacitação científica. O Com Ciência integra o Projeto Ciência POP, que abrange diversos programas e tem como objetivo estimular alunos da rede municipal de ensino para carreiras cientificas, aprimorar o conhecimento dos professores e promover interação entre a comunidade e o campo científico.