Ministros dão sinal positivo para implantação de projetos de Ciência e Tecnologia com recursos federais

Com o intuito de alavancar áreas estratégicas para o Estado, tais como Desenvolvimento Regional, Ciência e Tecnologia, Cidades Inteligentes e Políticas Sociais, o governador Ronaldo Caiado dedicou sua agenda nesta terça-feira, 10, a uma série de audiências com ministros em Brasília. A partir da identificação das necessidades do Estado e alinhamento com as políticas do Governo Federal, foram inscritos diversos projetos de parceria, usando recursos federais num momento de crise financeira do Estado.

Na avaliação do goiano, foi um dia bastante produtivo, com a sinalização positiva para o aporte necessário. “Podemos conversar longamente e apresentar vários projetos de interesse do Estado de Goiás”, comentou Caiado após um dos encontros do dia, com o Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCIT), astronauta Marcos Pontes.

Acompanhado do secretário estadual da respectiva área (SEDI), Adriano da Rocha Lima, e do deputado federal Major Vitor Hugo, o governador saiu gratificado com a receptividade e convicto de que a visita renderá frutos. “A esperança é cada vez maior de informatizarmos todo o Estado de Goiás”, salientou Caiado.

Logicamente, o líder goiano não pode deixar de se deleitar com os relatos do ministro, primeiro brasileiro e sul-americano a se tornar astronauta, na Missão Centenário, em março de 2006. “Foi uma oportunidade única de saber mais detalhes de sua viagem espacial durante 10 dias, uma verdadeira façanha”, comentou Caiado.

Mais cedo, houve reunião no Ministério da Educação (MEC), onde representando Caiado, o titular da SEDI foi recepcionado pelo próprio Abraham Weintraub. Ao ministro, Adriano da Rocha Lima entregou 19 projetos em que constam todo detalhamento de valores, escopo e metodologia. São todas iniciativas que contemplam a área de Ciência e Tecnologia, a serem implantadas no Estado com recursos federais, elaborados em parceria com o MCIT.

“[Weintraub] reforçou que todos os países em crise só se recuperaram a partir de investimentos em Ciência e Tecnologia, e que quanto maior a crise, mais relevante esse aporte”, disse. Adriano contou ainda que na conversa foram alinhados eixos como inteligência artificial, redes de fibra ótica, Internet das Coisas (IoT) e Big Data.

O secretário adiantou que, a exemplo de Ciência e Tecnologia, outros ministérios serão visitados ainda esta semana, com o mesmo propósito. “Amanhã teremos reunião com Gustavo Canuto, para tratarmos de projetos relacionados com o Ministério do Desenvolvimento Regional”. Ao fim da tarde, Caiado encerrou agenda no Ministério da Cidadania, onde teve audiência com o ministro Osmar Terra.