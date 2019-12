Prefeitura lança aplicativo para agilizar agendamento de consultas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lançou nesta quarta-feira, 11, o aplicativo para smartphones “Saúde Fácil – Tenha o SUS em suas mãos”. Participam do evento o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e a secretária municipal de Saúde, Fátima Mrué.

Nesta primeira etapa estão disponíveis dois serviços básicos: agendamento de consulta da Atenção Básica para as especialidades de clínico geral, ginecologia, pediatria e odontologia e pesquisa dos medicamentos distribuídos na rede pública municipal.

O aplicativo tem como objetivo facilitar a solicitação desses serviços por parte do usuário do SUS. Para isto, será necessário apenas que o usuário crie uma conta no Saúde Fácil e preencha os campos solicitados de acordo com o serviço que procura.

O processo é bem simples: o usuário baixa o aplicativo, aceita os termos e condições de uso, cria a conta com CPF ou número do cartão SUS, preenche os dados como nome completo, nome da mãe e data de nascimento e, a partir daí, já poderá agendar as consultas. O usuário poderá escolher entre as unidades que possuem agendamento liberado, além da data, hora e o médico ou odontólogo disponíveis.