Elite Rede de Ensino chega a Goiânia

Com o objetivo de melhorar ainda mais o padrão de qualidade no ensino, a tradição da escola de educação infantil Pinguinho de Gente e de ensino fundamental CF se unem ao Elite Rede de Ensino – a maior rede de educação básica do Brasil. E agora chamam-se Elite – a primeira unidade da rede em Goiânia estará localizada na Av. Flamboyant, 755, Parque das Laranjeiras, a partir de 2020.

“A chegada a Goiânia dá continuidade ao processo de expansão da Rede Elite pelo território nacional. A missão que norteia a instituição é transformar vidas por meio da educação. O Elite foca nos alunos e traz as práticas mais modernas em educação como: material didático contextualizado, plataforma tecnológica que se adapta às dificuldades individuais de cada aluno para auxiliá-los no processo de estudo e programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, indispensáveis para a formação de cidadãos completos e capazes de obter o sucesso na vida”, explica Jackson Miguel, Diretor da rede de ensino.

No próximo ano, a Rede Elite de Ensino terá mais de 33 mil alunos e contará com 40 escolas Brasil afora ano que vem: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Santa Catarina e São Paulo.