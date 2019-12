MEC empossa reitores de 5 novas universidades

Nesta quinta-feira, 12, o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação de 5 universidades, que se deu por meio da posse dos reitores das instituições. Entre as universidades criadas duas são em Goiás, a Universidade Federal de Jataí (UFJ) e a Universidade Federal de Catalão (UFCat). Também foram criadas as Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (Ufape), Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar).

As instituições foram criadas em 2018, a partir do desmembramento de outras federais maiores e mais antigas, mas, até então, funcionavam sem reitoria própria. Os novos centros de Ensino Superior fazem parte de um processo de interiorização da educação promovido pelo governo federal.

Em Goiás, os novos reitores empossados são:

Universidade Federal de Jataí (UFJ) – Américo Nunes da Silveira Neto é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, mestre e doutor em agronomia pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Já atuou como chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Agrárias na UFG. Também tem experiência em organização de grandes eventos do setor. Atualmente, é professor efetivo dos cursos de agronomia e zootecnia e diretor de regional da UFG.

Universidade Federal de Catalão (UFCat) – Roselma Lucchese é graduada em enfermagem e obstetrícia pela Fundação Educacional de Fernandópolis, mestre em enfermagem psiquiátrica pela Universidade de São Paulo e doutora enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professora e diretora da Regional Catalão na Universidade Federal de Goiás (UFG).