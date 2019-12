UEG abre inscrições para seleção de professores substitutos e de apoio

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas para a contratação de novos professores. A seleção será por meio de dois Processos Seletivos Simplificados (PSS). Ao todo, são ofertadas cerca de 300 vagas, mais formação de cadastro de reserva. Um dos certames se refere à docente substituto do Ensino Superior e o outro é destinado para professores de apoio.

Conforme o edital, não podem participar da seleção professores que foram desligados do quadro de servidores da Universidade recentemente. O processo seletivo prevê o número de vagas correspondente à demanda de atuação da UEG, de acordo com a necessidade e obedecendo a ordem de classificação dentro da região para qual o candidato optou no momento da inscrição.

O processo seletivo tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Os professores selecionados assinarão contrato de um ano. Ao final do período, o último mês de salário será pago em dobro, além de um terço de férias. A carga horária dos professores substitutos varia de 10 a 40 horas semanais, com salário proporcional, conforme a demanda.

Os professores de apoio atuarão em câmpus que têm alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação. A função do profissional será auxiliar no atendimento aos estudantes com dificuldade no acompanhamento das atividades acadêmicas curriculares e extracurriculares.

Após realizar a inscrição pela internet, os candidatos ao cargo de docente substituto deverão pagar uma taxa de R$ 40. Os profissionais que se inscreverem para o cargo de professor de apoio terão taxa gratuita. A seleção será feita mediante análise de currículo, com base em critérios objetivos estabelecidos no edital. Ou seja, não haverá realização de provas. Os interessados têm até o dia 29 de dezembro para fazer a inscrição pela internet, no link: www.nucleodeselecao.ueg.br