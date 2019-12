Edição do “Protagonize: só para elas” será realizado amanhã

Pela primeira vez em edição exclusiva para as mulheres, o Protagonize será realizado no nesta sábado, 14, com início às 8h da manhã, no Auditório do Secovi Goiás, localizado na Avenida Fued José Sebba, Jardim Goiás. A vereadora Sabrina Garcêz (sem partido) é a coordenadora do evento que contará com a participação das parlamentares Priscilla Tejota (PSD) e Tatiana Lemos (PCdoB), também eleitas para mandato na Câmara Municipal de Goiânia.

O evento tem o intuito de construir o protagonismo feminino, com espaços de debates para que as mulheres possam renovar a política e qualificar a disputa eleitoral e a gestão pública.

Originado na capital matogrossense, Cuiabá, o Protagonize surgiu como fórum de participação política, e, em seguida, se tornou um movimento nacional de formação e promoção de futuras lideranças, locais e regionais, com ênfase na disputa das eleições municipais de 2020. Simultaneamente, serão realizadas edições especiais do Protagonize em todas as regiões brasileiras.

De acordo com a realizadora da edição goiana do Protagonize, Sabrina Garcêz, “A política só serve para impactar positivamente a vida das pessoas. Eleger mulheres comprometidas com pautas voltadas ao protagonismo feminino em espaços políticos se faz necessário na corrida contra a ignorância e nos mostra a urgência de ocupação de ambientes públicos, seja de decisão, de criação, de expressão ou de poder.”.

O objetivo será discutir a inserção, promoção e participação da mulher na política goiana e goianiense, oportunizando às interessadas um panorama de casos de sucesso, exemplos de campanhas de baixo custo, cenários partidários e eleitorais, debate jurídico eleitoral e formação política, além de estratégias de marketing político e comunicação para campanhas feminina. As inscrições são gratuitas e haverá certificado de participação.

Confira a programação:

8h – Café da Manhã

8h30 – Credenciamento

9h – Abertura com Sabrina Garcêz (Vereadora)

9h20 – Como me elegi (Vereadora Priscilla Tejota)

10h25 – Noções jurídicas na prática para o pré-candidato (Bruno Pena)

11h25 – Protagonize: Painel sobre as oportunidades na nova Política (Emília Marinho/Goianas na Urna; Aava Santiago/Socióloga; Mirelle Irene/Jornalista; Mediadora: Sabrina Garcêz)

14h – Como me elegi (Vereadora Tatiana Lemos)

15h05 – Planejamento de campanha e captação de recursos (Administrador Marcos Vinícius Ferreira/Especialista em Marketing Político e Campanhas Eleitorais pela PUC São Paulo)

16h10 – Quociente partidário e escolha do partido (Advogada Anna Raquel Gomes e Pereira/Especialista em Direito Eleitoral pela UFG)

17h15 – Marketing político nas redes sociais (Maiani Gontijo/Goianas na urna)

18h20 – Mentoria e atitude (Rusci Furtado/Master Coach)