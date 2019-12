Prefeitura vai construir duas obras de arte na Avenida Leste-Oeste

GoiA Prefeitura de Goiânia deve autorizar até o final do mês o início da construção de duas obras de arte (viadutos) no prolongamento da Avenida Leste-Oeste. A ordem de serviço será assinada pelo secretário Dolzonan da Cunha Mattos após a aprovação do projeto viário proposto pela construtora à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT).

Vencedora da concorrência pública, do tipo menor preço, a empresa GAE Construções e Comércio Ltda deverá iniciar os serviços num prazo de cinco dias e concluir em sete meses. Com orçamento no valor de R$ 11.494.710,55, o certame foi fechado em R$ 9.543.567,56, um deságio de cerca de 17%.

De acordo com o projeto, a travessia da Marginal Botafogo será feita em desnível, com as pistas da Avenida Leste-Oeste passando sobre a Marginal Botafogo. Serão dois viadutos, em concreto armado, estruturalmente justapostos, sendo que cada um tem duas faixas de segurança de 1,50 m, duas faixas de rodagem de 3,50 m, uma faixa de pedestres de 2,0 m, duas barreiras guarda-rodas de 0,40 m e uma barreira guarda corpo de 0,20 m rígidos, de concreto armado, padrão ABNT, que totalizam uma largura constante de 13,0 m. Comprimento de 53 m.

Já no cruzamento da Av. Leste-Oeste com a BR 153, a proposta consiste em um dispositivo em desnível. O viaduto existente será mantido e implantadas duas obras independentes, estruturalmente separados para que a logística de execução e paralisação de tráfego das vias ativas não sejam danificadas. Cada pista tem duas faixas de segurança de 0,40 m, três faixas de rodagem de 3,50 m e duas barreiras na extremidade de 0,40 m rígidos de concreto padrão ABNT, que totalizam uma largura constante de 12,10 m.

A via que liga a Avenida Leste-Oeste à Avenida Hamburgo será reconstruída e duplicada, com cada uma medindo 8,5 metros de seção transversal. A interseção entre estas duas vias será feita por meio de uma rotatória. A Avenida Hamburgo será o caminho entre o tráfego Norte da BR-153 e a Avenida Leste-Oeste. Portanto, haverá plena condição de interligação do tráfego da BR-153 nos dois sentidos com a pista projetada da Avenida Leste-Oeste.