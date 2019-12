Rápidas | A ciência não pode ser atacada

Exonerado do cargo de ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em agosto após desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro sobre o avanço das queimadas na Região Amazônica, o cientista Ricardo Galvão foi eleito um dos dez especialista referência da área pela revista científica “Nature”. “Tenho sempre repetido que todo gestor público, todo líder de um país deveria ter consciência de que, quando se trata de questões científicas, não há autoridade acima da soberania da ciência”, defendeu Ricardo Galvão.

Franquias brasileiras fecharão 2019 com saldo positivo

O franchising brasileiro colheu bons frutos em 2019, com destaque para o segmento de serviços educacionais. Mesmo que o ano ainda não tenha acabado, dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), apontam que o segmento teve aumento de 5,0% no faturamento do 3º trimestre, quando comparado ao mesmo período do ano passado. No geral, o setor de franquias também teve um saldo positivo no quesito abertura e fechamento de unidades. Totalizou-se um saldo de 2,9% entre julho e setembro deste ano, em comparação com o mesmo período em 2018. De acordo com a pesquisa, o aumento da confiança do empresário e do consumidor garantiu este resultado positivo no 3º trimestre.

Confira o jornal impresso em PDF

Café da manhã

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebe jornalistas de jornais impressos na segunda-feira no novo gabinete do prefeito na Cidade Administrativa para conversar sobre a gestão de Aparecida, que completou 56 anos de emancipação política, fazer um balanço da gestão e dos desafios para 2020.

Relatório Final

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel Goiás, deputado Henrique Arantes (MDB) convocou os demais membros para a última e definitiva reunião, com apresentação do relatório final do deputado Cairo Salim (Pros), na tarde de segunda-feira, no Auditório Solon Amaral, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A CPI da Enel foi criada em 19 de fevereiro de 2019, para investigar as causas da má prestação no serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de Goiás.

Dindim na conta

O prefeito Iris Rezende anunciou que vai antecipar para antes do Natal o salário dos quase 50 mil servidores públicos do município. A transferência será realizada no dia 20 deste mês. Além disso, o chefe do Executivo assinou decreto concedendo ponto facultativo nos dias 23, 24; 30 e 31 de dezembro, vésperas do Natal e Ano Novo, respectivamente. O governador Ronaldo Caiado também assinou decreto do ponto facultativo para os mesmos dias e garantiu que o servidor público estadual vai receber dentro do mês trabalhado.