As cantatas do Flamboyant Shopping começam no dia, 21 de novembro, com a apresentação do coral Projeto Vozes do Natal, e eles voltam ao palco do shopping nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, às 19h30 para a última apresentação da temporada.

Desta vez o Projeto Vozes do Natal também contará com a parceria do Coral de Libras do Grupo Flamboyant. A atração é aberta ao público e irá acontecer em frente ao Concierge, no Piso 3.