Goiânia ganha mais um Centro de Atendimento ao Turista

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Urias Júnior, entregaram na manhã desta segunda-feira, 16, mais um Centro de Atendimento ao Turista (CAT). A nova unidade, localizada no Aeroporto de Goiânia, pode atender a mais de 28 mil pessoas que passam diariamente pelo local.

Durante a entrega do CAT, o prefeito Iris Rezende reforçou o compromisso da atual gestão em todas as áreas, inclusive no turismo, segmento que, segundo ele, vem crescendo cada vez mais na capital. “Goiânia é uma cidade turística, nossos parques, arquitetura e gastronomia são referência para todos que nos visitam. Ter essas informações facilitam ainda mais a vida dos turistas”, lembra.

O presidente da Agetul, Urias Júnior, afirma que o turismo em Goiânia está numa crescente, e que entregar esse centro de informações é um importante passo na valorização do segmento na cidade. “Hoje são mais de 28 mil pessoas que passam por aqui todos dias, queremos que a parcela de visitantes deste fluxo tenha as informações necessárias para curtir e aproveitar o que Goiânia tem de melhor”, afirma.

Com a entrega do Centro de Atendimento ao Turista no Aeroporto de Goiânia, a cidade agora conta com três unidades, uma na Estação Ferroviária e outra na Rodoviária, ambas na região Central. Além da entrega do CAT, a Agetul lançou ainda o material promocional de informações ao turista, traduzido em três idiomas, português, inglês e espanhol. Lá o visitante encontrará todas as informações de lazer, gastronomia e pontos turísticos da cidade.