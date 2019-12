Matrículas para Cmeis começam nesta terça

O período de matrículas para alunos novatos nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e dos Centros de Educação Infantil (CEIs) de Goiânia começa nesta terça-feira, 17. Para 2020, são oferecidas 13.117 vagas, superando o quantitativo disponibilizado para este ano.

A pré-matrícula online para alunos novatos dos Cmeis e unidades conveniadas terá início no próximo dia 17, por meio do endereço eletrônico www.sme.goiania.go.gov.br, na aba “Matrícula Web”, a partir das 8h. De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1548, de 13 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre o CPF, fica determinado que a partir de 2019 toda criança deve ter o Cadastro da Pessoa Física na Receita Federal. Assim, o processo de matrícula da Educação Infantil será realizado com o número do CPF da criança.

As novas vagas para a Educação Infantil nos Cmeis e CEIs, disponibilizadas pela SME, serão preenchidas seguindo novos critérios, priorizando as necessidades da população mais carente. Nesse ano há destinação de 40% das vagas de Educação Infantil para mães trabalhadoras que comprovarem vínculo empregatício (contracheque, carteira de trabalho ou MEI). Beneficiários do Bolsa Família tem 20% das vagas e o restante dos 40% são para a população geral. O processo de matrícula informatizada, além de uma medida de democratização do acesso à Educação, possibilita mais transparência e evita problemas relacionados às filas de procura por vagas nas instituições educacionais.