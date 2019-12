TV Canção Nova tem programação especial para o Natal

Na semana do Natal, a TV Canção Nova tem uma programação especial em comemoração ao nascimento do menino Jesus. Na terça-feira, 24, às 17h30, será transmitida a tradicional “Missa do Galo”, celebrada pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano e, às 23h30, a missa direto da Basílica da Natividade, em Belém, no local onde Jesus nasceu.

Ainda na véspera do Natal, o telespectador poderá acompanhar, às 20h30, a Missa do Galo no Santuário do Pai das Misericórdias, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), presidida pelo vice-reitor do Santuário, padre Marcio Prado. Na quarta-feira, 25, às 20h, a emissora exibirá a reprise da Cantata de Natal realizada no Santuário.

Os peregrinos que passarem pela Canção Nova no dia de Natal terão as seguintes opções de horário de missa no Santuário do Pai das Misericórdias: às 7h, 12h e 18h.