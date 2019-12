Feira de antiguidades é opção para quem busca por presentes de Natal

A Feirinha de Antiguidades do Antiquário Brechó Goiano será realizada neste sábado, 21, das 10 às 13 horas, na Rua 3 nº 13, no Setor Central, em Goiânia, em frente à Praça Dr. Borges dos Santos Dias. O evento, que é, inclusive, uma opção para quem procura presentes para as celebrações de Natal, conta com móveis, quadros e itens de decoração diversos antigos.

Todas as peças terão 20% de desconto e poderão ser pagas em dinheiro, no cartão de débito ou no cartão de crédito, em parcela única. Os destaques desta edição incluem uma cristaleira de madeira com marchetaria, uma cristaleira manoelina, uma banqueta estofada para penteadeira ou piano, um jogo de jantar de porcelana com 40 peças, uma poltrona e um abajur Tiffany de vitral.

Além dos itens em destaque, a Feirinha de Antiguidades contará com relógios de parede cuco, pratos de parede de louça e de porcelana, tachos de cobre e penteadeiras de madeira. Sopeiras de louça e de porcelana com tampa, lustres, panelas de ferro e namoradeiras também estarão disponíveis. Os objetos podem ser conferidos no perfil @brecho_goiano no Instagram.

O evento também é uma oportunidade para quem quiser adquirir telas dos pintores brasileiros Omar Souto e M. Cavalcante e quadros cusquem, que são pinturas originadas do Peru e caracterizadas por representar cenas bíblicas. Será promovida ainda uma exposição de peças de madeira e vidros de mantimentos que passaram pela pintura Bauer no Ateliê Brechó Goiano.

Os clientes poderão adquirir esses itens em Bauer no evento e fazer encomendas. Pintura Bauer é o nome popular de uma técnica de pintura alemã feita manualmente chamada Bauernmalerei, que foi desenvolvida no século XVII. Esse estilo de pintura rústico retrata elementos campestres, como flores e animais, e é caracterizado por pinceladas livres e sutis, com traços de branco. A técnica é indicada para renovar objetos de materiais como madeira e vidro.