Orquestra e Coros Sinfônicos apresentam concerto “A Magia do Natal”

A Orquestra Sinfônica de Goiânia, o Coro Sinfônico de Goiânia e o Coro Juvenil de Goiânia apresentam nesta quinta-feira, 19, às 20h, no Teatro Goiânia, o concerto “A Magia do Natal”. O repertório conta com clássicas canções natalinas. A apresentação terá a regência do maestro Eliseu Ferreira e participação dos solistas Patrícia Mello e Félix Mello. O ingresso tem valor simbólico de R$ 5.

Segundo o maestro, o concerto é uma verdadeira viagem ao mundo das canções natalinas, momento que promete emoção. “Temos canções brasileiras e de vários outros países, com variações de estilo, dinâmica, harmonia e orquestração que prometem emocionar o público presente. No final do concerto a plateia será convidada cantar junto conosco”, ressaltou Eliseu Ferreira.