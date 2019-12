O Shopping Bougainville vai funcionar em horário diferenciado neste domingo, 22 de dezembro, quando estará aberto das 10h às 22h e também no dia 24 de dezembro, quando as lojas e a área de alimentação e lazer estarão funcionando das 10h às 18h.

No dia 25 de dezembro só estará funcionando a área de alimentação e lazer, das 12h às 20h. No dia 31 de dezembro, as lojas estarão abertas das 10h às 18h e, no dia 1º de janeiro de 2020, somente estará aberta a área de alimentação e lazer, das 10h às 18h.