Desmanche ilegal é interditado e quadrilha é presa em operação na Região Metropolitana de Goiânia

A Operação Desmanche, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 19, flagrou comerciantes atuando de forma irregular na revenda e tratamento de peças automotivas usadas. A ação, coordenada pela Gerência Especial de Ação Integrada do Departamento Estadual de Trânsito e pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), vistoriou ferros-velhos em Aparecida de Goiânia e na região da Vila Canaã, em Goiânia. Na ocasião, um estabelecimento que não tinha autorização para funcionamento para desmontagem e comercialização peças foi interditado e uma pessoa foi conduzida ao Distrito Policial.

O local, que fica em Aparecida de Goiânia, ainda teve duas motos com possível adulteração de chassi apreendidas. Outras quatro motocicletas que estavam no local também foram levadas ao pátio da prefeitura local. Além do Detran, a ação em solo aparecidense contou com a parceria da Polícia Militar, Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTA), e outros órgãos municipais, como as secretarias de Planejamento e Regulação Urbana; e Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Já em Goiânia, na região da Vila Canaã, a ação da GEAI e da DERFRVA, que contou com o apoio da Polícia Militar, por meio da Rotam e Inteligência, e da Polícia Técnico-Científica, prendeu seis pessoas pelos crimes de associação criminosa e receptação. Uma camionete, produto de roubo, e duas armas de fogo foram encontradas com o grupo.

A estimativa é que a região da Vila Canaã possua cerca de 2,5 mil pontos de vendas de peças automotivas usadas. De acordo com o gerente de Ação Integrada da autarquia, tenente-coronel Sérgio Marques Duarte, a maioria delas funciona na clandestinidade. As operações, capitaneadas pelo Detran-GO, visam a regularização dessas empresas e a repressão ao comércio de material de origem ilícita.