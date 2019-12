Rede Atende Fácil fechada na tarde de sexta

Em caráter excepcional, as unidades Atende Fácil, central de relacionamento presencial com a Prefeitura de Goiânia, não funcionarão nesta sexta-feira, 20, a partir das 12 horas. O atendimento ao público, suspenso para manutenção do sistema, será retomado no sábado, 21, exceto no Paço Municipal, que estará fechado para dedetização. As outras unidades da rede operarão normalmente.

Aos sábados e pontos facultativos, a Atende Fácil Cidade Jardim funciona das 8 às 13 horas. Já as unidades Estação Ferroviária e Mangalô atendem das 7 às 12 horas. De segunda a sexta-feira os horários de atendimento são, respectivamente, das 8 às 20 horas e das 7 às 19 horas.