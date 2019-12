TNY traz o melhor do Rock’n’Roll e do Blues para o Lowbrow

A banda TNY é a grande pedida deste sábado, 21, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A partir das 23 horas, o trio formado por André Mols (guitarra e voz), Carlos Foca (baixo) e Fred Valle (bateria) mostra todo o seu virtuosismo e repertório de qualidade, comprovando porque é referência dentro e fora do estado de Goiás. A entrada para o show terá o valor de R$ 20 até às 21 horas.

Com quase 30 anos de carreira, a banda apresenta um repertório autoral, com canções assinadas por Mols, registradas em oito CDs, como Fight the Good Fight, Under the Moonlight e Tell me Why. No Lowbrow, também comporão o setlist releituras de clássicos do blues e do rock de nomes como Freddy King, Bill Withers, Stevie Ray Vaughan e muito mais.

A TNY surgiu como TNYFBB (The Not Yet Famous Blues Band), sendo a primeira banda de blues do Centro-Oeste brasileiro. Entre os destaques na carreira está a participação no show da banda inglesa Deep Purple, em 2004, e no Grammy Latino, em Los Angeles (EUA), em 2015, a convite da Academy of Recording Arts & Sciences, onde tocaram para 2000 convidados VIPs. O show foi considerado pela organização como um dos melhores já apresentados na celebração.

O Lowbrow Lab Arte & Boteco abre às 19 horas com o melhor da culinária de boteco, drinks e cervejas especiais. Vale lembrar que está em cartaz na casa a mostra Reboot, de Filipe Fliperama, influenciada pelos ícones da década de 1980. A visitação da exposição é gratuita. O Lowbrow está localizado na Rua 115, nº 1684, no Setor Sul. Mais informações pelo número 62 3991-6175.