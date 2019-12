Unidades Vapt Vupt funcionarão em horário especial neste fim de ano

Todas as unidades Vapt Vupt não funcionarão nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e no dia 01 de janeiro de 2020. O Governo de Goiás de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Administração – Sead, informa a todos os cidadãos as datas e os horários especiais de atendimento nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro, conforme detalhamento abaixo.

Nos dias 23 e 30 de dezembro, as unidades Vapt Vupt atenderão em regime de plantão, das 7h às 12h ou das 8h às 13h. As unidades fixas capital e do interior atenderão em regime de escala, em meio período, serão dois horários para as seguintes unidades:

Horário de funcionamento das unidades da Capital

Das 7h às 12h

Unidades fixas: Praça Cívica, Campinas, Mangalô, Praça da Bíblia, Araguaia Shopping e Shopping Lozandes;

Das 8h às 13h

Unidades fixas: Shopping Buena Vista, Shopping Cerrado, Shopping Cidade Jardim, Passeio das Águas e Portal Shopping;

Atendimento das unidades do interior

Das 7h às 12h

Águas Lindas, Anápolis (Anápolis Sul), Garavelo (Aparecida de Goiânia), Itumbiara, Trindade-Centro, Rio Verde e Senador Canedo;

Das 8h às 13h

Anápolis (Anashopping), Valparaíso de Goiás, Admar Otto (Shopping Buriti), Aparecida Shopping, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goiatuba, Goianira, Goianésia, Itaberaí, Itapuranga, Iporá, Inhumas, Itapaci, Jataí, Jaraguá, Jardim Ingá (Luziânia), Luziânia, Minaçu, Morrinhos, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Porangatu, Posse, Pires do Rio, Piracanjuba, Pirenópolis, Quirinópolis, Santo Antônio do Descoberto, Santa Helena, Rubiataba e Trindade Maysa;

Unidades que fecham no dia 23 e 30 de dezembro

Algumas unidades Vapt Vupt do interior não atenderão nos dias 23 e 30 de dezembro, e retomarão suas atividades nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro de 2020, respectivamente: Alexânia, Alvorada do Norte, Anicuns, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus, Buriti Alegre, Ipameri, Itauçu, Mozarlândia, Nerópolis, Paraúna, São Miguel do Araguaia e Rialma.