Concluída a segunda etapa da rede de drenagem na Avenida Goiás

A Prefeitura de Goiânia concluiu mais uma etapa da rede de drenagem, na Avenida Goiás. Com isso, o trânsito na via está liberado a partir desta sexta-feira, 20, entre a Rua 5 e a Avenida Anhanguera. O tráfego para ônibus e veículos pesados continua proibido.

Iniciado no dia 9 de julho, o projeto já está 95% concluído, entre as Avenidas Independência e Anhanguera, no sentido Norte-Sul. A pedido dos lojistas que atuam na via e nas imediações, as obras serão paralisadas neste final de ano e retomadas no início de janeiro, com a execução da terceira etapa, entre a Avenida Anhanguera e a Praça Cívica.

Nessa sexta também serão concluídos os serviços de complementação da rede na Avenida Oeste, que atravessa a Rua 74 e encontra com a rede da Avenida Goiás.