Papai Noel recebe crianças neste domingo no Arca Parque

Dando sequência à sua programação especial para o fim de ano, neste fim de semana o Arca Parque tem uma surpresa para a criançada que for ao clube no domingo, 22, será recepcionada pelo Papai Noel, que também estará, ao longo do dia, entregando às crianças os presentes que seus pais levarem para o Bom Velhinho. Neste mesmo fim de semana haverá um musical de Natal feito pela Turma do Arca, com outras atividades temáticas.

Em dezembro, o Arca Parque estará aberto de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h30, com promoções nos preços dos ingressos nos dias de semana, que podem ser conferidos no site www.arcaparque.com.br. Este horário de funcionamento vale para o período pós-festas, pois o clube abrirá normalmente na quinta, na sexta, no sábado e no domingo – dias 26 a 29 de dezembro – e de 2 a 5 de janeiro de 2020.