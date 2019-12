Procon divulga pesquisa de preços da ceia de Natal

O Procon Municipal realizou, entre os dias 04 a 13 de dezembro, pesquisa de preços de produtos que compõem a ceia de Natal. A consulta foi realizada em nove supermercados de Goiânia com intuito de estimular o consumidor a procurar o menor valor. Foram analisados 26 itens de diferentes marcas de aves natalinas, bacalhau, pernil, peru, tender, panetones, ameixa, nectarina, avelã, uva, pêssego, nozes, entre outros.

Em alguns produtos, como as aves natalinas, a diferença chega a menos de 3,19%, em comparação do preço por peso. O valor por quilo do chester varia de R$ 15,98 a R$ 21,79 entre os estabelecimentos. Já o quilo do peru pode ser encontrado de R$ 18,48 a R$ 20,49. Uma variação de 4,38%.

Ao analisar o valor das frutas frescas, a maior variação encontrada foi no quilo da ameixa nacional. O menor preço foi de R$ 3,32 e o maior R$ 12,90. Uma oscilação de 228%. As castanhas tiveram um aumento de 246%. O quilo das nozes pode variar de R$ 6,99 até R$ 18,32. Já da castanha do Pará pode ser encontrada de R$ 7,18 a R$ 24,90. As uvas passas subiram 110,91%. O menor preço do quilo foi de R$ 4,40 até R$ 9,28. A variação de preços chega a 169% nos panetones.

Após comparação dos produtos entre as pesquisas realizadas neste ano e no ano passado, constatou-se, em média, alta de 108% no preço. Os produtos que variaram positivamente foram: bacalhau (180%), chester (33%), lombo de porco (66%), pernil (63%) e o peru (32%).