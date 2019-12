Na reta final, Natal do Bem entrega brinquedos a crianças de Morrinhos e Turvânia

“Linda, maravilhosa. Vou brincar muito com ela. Já posso abrir?” Essa foi a reação de Rihana Victória, de apenas 5 anos, quando ganhou uma boneca na manhã deste sábado, 21, durante a passagem do “Natal do Bem” por Morrinhos. O projeto da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Governo de Goiás entregou presentes para outras 4 mil crianças no município durante uma festa que contou com atrações musicais e a animação de personagens queridos pelos pequenos, como a Galinha Pintadinha, o Homem Aranha e, claro, o Papai Noel.

O evento foi realizado num lotado ginásio do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Xavier de Almeida. A primeira-dama Gracinha Caiado se contagiou com a felicidade da criançada. Com cada sorriso, cada carinha de surpresa ao abrir o presente. “Sabemos que o brinquedo não resolve problemas, mas traz alegria e é uma sinalização de que estamos preocupados com as famílias que precisam da mão estendida do Estado”, frisou. Mais que presidente de honra da OVG, Gracinha lidera o Grupo Técnico Social de Goiás, que atua pelo fim da desigualdade social, levando assistência aos municípios mais carentes do Estado.

Gracinha recebeu uma homenagem das artesãs de Morrinhos – uma caixa cheia de presentes produzidos por elas, e confessou que cada detalhe desse dia encheu seu coração de amor. Quem também vibrou com esse sábado marcante foi o pequeno Daniel, de 3 anos. Sua mãe, Eloíde Brito, acordou cedo para levar o filho até o evento da OVG, em parceria com a Coordenadoria Regional de Educação de Morrinhos. Valeu a pena. “Nós gostamos muito da festa, o Daniel está feliz com o carrinho novo. Ele ama carrinhos e vai ter um Natal feliz esse ano”, relatou a mãe, enquanto ele segurava o brinquedo nos braços.

Passaram pelo local crianças de todas as idades, desde bebês até pré-adolescentes para receber bolas, carrinhos, bonecas e jogos diversos. Além de levar pra casa o presente, se divertiram com a estrutura montada especialmente para o evento. Teve de tudo, desde piscina de bolinha, pula-pula e escorregador inflável até a distribuição de cachorros-quentes. “Ficamos muito felizes, primeira-dama, com a sua presença e da OVG que fez a alegria das famílias e, principalmente, das crianças”, agradeceu o vereador Maycllyn Carreiro.

Gracinha realizou, ainda, uma entrega simbólica de cestas básicas à Sociedade São Vicente de Paulo. Representante da entidade, Antônio Ávila agradeceu as doações que beneficiarão cerca de 400 pessoas. “Temos um trabalho junto às famílias carentes da cidade. Hoje atendemos cerca de 100 famílias todos os meses, levando alimentos, dando apoio espiritual e ajudando com outras necessidades, como exames e remédios. Os alimentos doados pela OVG irão ajudar essas famílias e garantir um Natal mais feliz.”

A entrega foi feita em parceria com o Conselheiro do Senar Goiás Tiago Mendonça. “É uma satisfação enorme poder participar desse grande evento e colaborar com a OVG. O governador Ronaldo Caiado é um parceiro de Morrinhos. A festa hoje é do povo morrinhense e nós só temos a agradecer ao Governo de Goiás”, arrematou.