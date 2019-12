Natal e reveillon nos shoppings e galerias da região da 44

A AER44 também já definiu a orientação para o funcionamento dos shoppings e galerias nos dias que antecedem os feriados de Natal e Ano Novo. No domingo, 22 de dezembro, a região funcionará das 8h às 13h; na segunda (23), o funcionamento será das 8h às 17h; na véspera de Natal (24), o horário será das 8h às 14h. Na quarta-feira (25) as lojas estarão fechadas.

Na quinta-feira (26), a região volta a funcionar das 8h às 18h; na sexta (27) e sábado (28), o horário será das 7h às 18h; no domingo (29) o funcionamento será das 8h às 13h. Já na segunda-feira (30) as lojas abrem das 8h às 17h, e no último dia do ano, das 8h às 14h. No feriado de Ano Novo a 44 não estará funcionando, sendo que as lojas reabrem na quinta-feira (2), das 7h às 18h.