Colônia de férias: opção de lazer para a criançada

Entre os dias 13 e 17 de janeiro, a Bodytech Marista oferece uma colônia de férias repleta de atividades para a criançada. Desde brincadeiras antigas até lutas, a agenda para os pequenos de 3 a 11 anos começa às 14h e se estende até 17h com muita animação. Os valores variam de R$210 para alunos e R$270 para o público externo, e as matrículas podem ser feitas na recepção da unidade até o dia 3 de janeiro.

A grade de atividades conta com gincana no primeiro dia. Em 4 de janeiro como é o dia do herói, as crianças deverão ir fantasiadas de algum super-herói e terão exercícios como escalada, crosskids, corrida kids e parkour. Nos outros dias brincadeiras acqua e futebol de sabão estão distribuídos na programação.

Para finalizar com chave de ouro, no quinto e último dia de colônia de férias, as crianças irão vivenciar uma experiência circense. A meninada aprenderá algumas técnicas durante a oficina de circo e, no final, uma festa do circo será oferecida para comemorar o período da colônia.