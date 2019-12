Movimentação do público de varejo segue forte na Região da 44 até o último dia do ano

De hoje até o último dia do ano, o pólo comercial da 44 deve receber um público entre 150 mil e 170 mil pessoas, segundo estimativas da Associação Empresarial da Região da 44 (AER44). “A grande maioria dos visitantes, 90% deles talvez, será formada pelos compradores do varejo. São pessoas que irão comprar roupas para o Réveillon e para viajar nas férias de janeiro. Há também quem ainda pretende comprar algum presente de Natal atrasado”, afirma Jairo Gomes, presidente da AER44.

Nesta última semana do ano, as lojas na Região seguem com horário especial. Após permanecerem fechadas no feriado de Natal, as galerias e shoppings da 44 voltam a funcionar nesta quinta-feira (26), das 8h às 18h; na sexta (27) e sábado (28), o horário será das 7h às 18h; no domingo (29) o funcionamento será das 8h às 13h. Já na segunda-feira (30) as lojas abrem das 8h às 17h, e no último dia do ano, das 8h às 14h. No feriado de Ano Novo a 44 não estará funcionando, sendo que as lojas reabrem na quinta-feira (2), das 7h às 18h.

De acordo com o presidente da AER44, a movimentação de pessoas nas três primeiras semanas de dezembro foram intensas e ele calcula que já se tenha chegado a estimativa divulgada inicialmente de 2,3 milhões de pessoas. “Muito provavelmente iremos ultrapassar essa previsão inicial de público que tínhamos. Acredito que ao final deste mês teremos recebido um público próximo de 2,5 milhões. E em relação às cifras movimentadas a nossa expectativa é de que passe um bilhão de reais”, afirma Jairo.