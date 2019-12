PM-GO forma cinco cavalarianos em solenidade com homenagem a Ary Valadão Filho

O Regimento de Cavalaria do Estado de Goiás conta com cinco novos integrantes. O reforço foi oficializado na manhã desta sexta-feira, 27, durante a formatura da turma do 6º Curso de Policiamento Montado. A tropa especializada é ligada ao Comando de Missões Especiais (CME) da Polícia Militar e atua diretamente no patrulhamento montado, operações de choque e eventos com grandes concentrações de pessoas.

A formatura, que oferece qualificação e capacitação, reflete as novas diretrizes do governador Ronaldo Caiado para a área de Segurança Pública em Goiás, destacou o secretário Rodney Miranda. Investir nos profissionais, completou, permite que estejam “preparados para a proteção e o cuidado com a nossa população. E é isso que nós estamos vendo hoje”. O secretário representou o governador na solenidade.

Foram dois meses de cursos intensivos, totalizando 460 horas-aula. Dos 12 policiais militares inscritos, apenas cinco conseguiram concluir a formação. “O intuito é preparar o cavalariano para a dureza do serviço no dia a dia na rua, controle dispersivo, manifestações, jogos. Temos dois times agora na Série A do Brasileirão e isso traz uma demanda maior para o Estado em questão de multidões”, explicou o comandante do Regimento da Cavalaria em Goiás, major Alyson Ferreira Sobrinho.

No total, a tropa conta com 103 cavalarianos, que atuam em locais de difícil acesso de viaturas. Comandante-geral da PM no Estado, o coronel Renato Brum destacou que a cavalaria é fundamental para a Polícia Militar. “Ela é uma unidade extremamente especializada e atua de forma ostensiva e extraordinária. Com novos homens, vamos reforçar essa unidade histórica, relevante e fundamental para Goiás”, salientou.

Homenagem

Durante a solenidade, os militares homenagearam a família Valadão com a apresentação do busto do engenheiro Ary Ribeiro Valadão Filho (Aryzinho), filho do ex-governador Ary Ribeiro Valadão (1979-1983), que foi nomeado patrono da Cavalaria.

Ary Filho faleceu em consequência de queimaduras provocadas por um acidente aéreo em 1981, aos 30 anos de idade. O engenheiro viajava em missão oficial do Governo do Estado para supervisionar um projeto de agricultura do governo Ary Valadão, que visava a produção de frutas nobres no Nordeste goiano, com o objetivo de dar nova vida econômica e social aos moradores da região.

Rodney Miranda ressaltou que a homenagem a Ary Filho resgata a história do Estado e é um reconhecimento ao trabalho prestado por toda a família. “É uma homenagem muito carinhosa por parte do regimento de Polícia Militar ao filho do ex-governador Ary Valadão, que faleceu em missão ao governo do Estado. Esse reconhecimento teve todo o apoio do governador”, anunciou.

Dona Maria Valadão, esposa do ex-governador Ary Valadão, assim como sua filha Lilian Valadão, participaram da solenidade. Em nome da família, Lilian agradeceu ao governador Ronaldo Caiado e aos comandantes da Polícia Militar de Goiás pela homenagem ao irmão e a toda a família, e lembrou a dedicação de seu pai à criação do Regimento de Cavalaria.

Também estiveram presentes o secretário-chefe da Governadoria, Fábio Cammarota; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, Esmeraldino Jacinto de Lemos; o vereador por Goiânia Cabo Senna; além de autoridades das forças militares do Estado, familiares e amigos dos formandos.