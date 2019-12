Tendência de serviços de saúde integrados chega à Anápolis

Empreendimentos voltados para o atendimento médico aposta na estratégia de reunir em um único endereço, clínicas e consultórios oferecendo agilidade e conforto para os pacientes.

A integração dos serviços de saúde é uma tendência mundial que vem ganhando força no Brasil e em Goiás nas últimas décadas. A proposta é oferecer a possibilidade de tratamento multidisciplinar, com realização de consultas médicas de várias especialidades, realização de exames laboratoriais e de imagem, terapias complementares e até compra de medicamentos em um mesmo local.

Apesar de não haver grande quantidade de projetos desta natureza em Goiás, o formato já se tornou reconhecido e consolidado. Anápolis, inclusive, recebeu recentemente seu primeiro complexo de uso misto voltado para a área da saúde, que segue essa tendência: o Gran Life Medical Complex.

Segundo o médico infectologista Marcelo Daher, proprietário de uma clínica especializada em imunização em Anápolis, a integração dos serviços de saúde é positiva tanto para os usuários quanto para os profissionais da área.

láudia Lima, a integração dos serviços médicos e complementares em um único ambiente é um dos fatores que favorecem o tratamento de saúde com mais agilidade e conforto para os usuários. De acordo com a profissional, outro fator importante é o investimento em infraestrutura e tecnologias que promovam a redução da necessidade de deslocamento e o tempo de espera.

O biomédico André Luis da Paixão observa que essa multidisciplinaridade da área da saúde vem se desenvolvendo nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, sendo um benefício para os profissionais que também ganham tempo, mas principalmente para os pacientes que ganham em conforto e acesso mais facilitado a várias especialidades, além de poder fazer exames e terapias mais facilmente.

Complexo integrado

Os anapolinos em breve contarão com completa integração dos serviços de saúde, onde além de realizar consultas, exames e terapias complementares, poderão morar, se divertir, comprar e até trabalhar. Trata-se do Gran Life Medical Complex, primeiro complexo mixed use de Anápolis com shopping, torre residencial, centro clínico médico e um moderno hospital que contará com consultoria do Sírio Libanês. O empreendimento já começou a ser construído na Avenida Goiás esquina com Rua 1º de Maio, na região Central da cidade.

O Hospital contará com 80 leitos convencionais e outros 20 de UTI. Serão seis salas de cirurgia, sendo uma delas hemodinâmica. Haverá também área de pronto atendimento. A torre Medical & Business, com 252 salas, terá tecnologia agregada para otimizar o atendimento dos serviços de saúde, como um aplicativo o que tornará mais prático que profissionais de saúde e seus pacientes façam o gerenciamento da agenda médica, desde a marcação da consulta, passando pela confirmação e até a chamada do paciente para o consultório.