Banco de alimentos atende 15 mil pessoas

Criado em 2004 e vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), o Banco de Alimentos busca minimizar o desperdício com a captação de gêneros alimentícios e sua distribuição para entidades que compõem a rede de Proteção Social do Município de Goiânia. “A unidade faz a aquisição dos alimentos junto a pequenos produtores e distribui a entidades que compõem a Rede Socioassistencial no Município previamente cadastradas”, destaca o secretário de Assistência Social, Mizair Lemes Junior.

No local, estão cadastradas 68 entidades que beneficiam aproximadamente 15 mil pessoas. Entre as entidades socioassistenciais atendidas estão os Cras, Creas, Nas, Complexo 24 Horas, Casa de Acolhida Cidadã, todas vinculadas à Semas, além de entidades conveniadas como abrigos, creches, igrejas, associações, unidades de atendimento a dependentes químicos, pessoas com deficiência e outros segmentos.

O Programa Banco de Alimentos é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) em parceria com os municípios com mais de 50 mil habitantes. Os principais objetivos da ação são incentivar o combate ao desperdício de alimentos por meio da doação daqueles que por algum motivo não foram comercializados; combater a fome e a desnutrição; difundir informações sobre hábitos de higiene no manuseio e uso de alimentos; promover ações educativas com alimentos de baixo custo; disponibilizar dados sobre qualidade, aproveitamento integral e valor nutricional dos alimentos.

‘No Banco de Alimentos da Prefeitura de Goiânia, as doações passam por um processo de triagem e em seguida encaminhados gratuitamente às entidades assistenciais que distribuem à população em vulnerabilidade social’, explica Verônica Custódia, gestora da unidade.

O local também é responsável pela execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que promove o acesso a alimentos às populações em situação de insegurança alimentar e promove a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar.

Geração de renda

O programa contribui para a geração de renda de aproximadamente 120 agricultores familiares em Goiás. Pelo PAA são comprados alimentos como tomate, laranja, banana, melancia, mandioca, jiló, guariroba, polpa de frutas, rapadura, doce de leite, entre outros.

O agricultor familiar Ivanil Alves conta que há muitos anos entrega sua produção ao Banco de alimentos: “Ficamos muito felizes, pois aqui é viável pra gente e sabemos que os produtos vão para quem precisa, com o objetivo de levar ao desenvolvimento saudável das pessoas”, ressalta.