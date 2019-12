Chamamento para os programas Água e Energia e Pão e Leite vai até dia 16

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) recebe, até o dia 16 de janeiro, propostas de entidades assistenciais interessadas em participar dos programas Água e Energia e Pão e Leite.

Os programas destinam verbas para complementação alimentar e subsídio das contas de água e energia de entidades e hospitais filantrópicos em todo o Estado. Com a abertura do processo de seleção pública, o calendário vai até 20 de fevereiro do próximo ano, com a divulgação das entidades selecionadas. As propostas devem ser protocoladas na sede da Seds, na Praça Cívica, no centro da capital.

Podem participar do certame as entidades que atendam diariamente a crianças, adolescentes, idosos, dependentes químicos, doentes crônicos, queimados ou outros grupos em vulnerabilidade, garantindo a eles os direitos fundamentais e assegurando a inclusão social. A expectativa da comissão responsável pelo processo é receber cerca de 166 propostas de entidades.

Esse número representa o total de entidades que ficaram de fora do primeiro chamamento público, encerrado em outubro último, com a seleção de 239 entidades das 405 inscritas. “Essa nova seleção contempla as entidades que ficaram de fora do primeiro certame, em função de falta de documentação. Assim, acreditamos que teremos até mais entidades interessadas agora, já que o processo é aberto a todas, mesmo às que nunca participaram desses nossos programas assistenciais”, comenta a secretária Lúcia Vânia, titular da Seds.

O edital de chamamento público nº 002/219 está publicado no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (http://www. social.go.gov.br/ ver em Prestação de Contas/Licitações).