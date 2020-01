Os Spoilers e Nasi no Bolshoi

Os Spoilers é um grupo de músicos conhecidos da cena musical de São Paulo e fazem um show baseado em versões de vários clássicos do rock mundial dos anos 50 aos 90 com uma pegada bem Rock’n’roll. Este evento será dividido em duas partes sendo a primeira com Os Spoilers e logo em seguida o show com NASI tocando sucessos de sua carreira e também músicas que o influenciaram. O show acontece às 23 horas do dia 10 de janeiro, no Bolshoi Pub (Bolshoi Goiânia), na Rua T-53, no Setor Bueno. Ingressos custam R$ 60,00 (antecipado) ou R$ 80,00 (no dia do evento a partir das 21 horas. Estes valores são referentes a meia entrada com 1kg de alimento ou apresentação da carteira de estudante.

