Sem aulas nesta época, estudantes podem conhecer os museus de Goiânia

Goiânia é a capital ideal para a diversão em família, acompanhado de amigos ou mesmo sozinho. Além das praças e dos 42 parques e paraísos ecológicos, a cidade conta com museus que merecem ser visitados sempre. A gestão municipal administra duas unidades: o Museu de Arte de Goiânia (MAG) e o Museu Frei Confaloni.

Refúgio urbano, o MAG fica localizado dentro do Bosque dos Buritis, um dos marcos turísticos mais significativos da capital. O museu traça uma linha do tempo dos aspectos culturais, sociais e políticos de Goiás e, atualmente, apresenta a exposição do “Grupo GEN”, formado em Goiânia na década de 1960 por jovens escritores e artistas interessados em atualizar seus processos de criação.

A exposição fica em cartaz até 31 de dezembro de 2019 e excepcionalmente neste final de ano o MAG estará aberto todos os dias para visitação, exceto no dia 25 dezembro. Nos pontos facultativos, sábados e domingos, a mostra pode ser conferida das 08 às 18 horas. Nos outros dias (quinta e sexta-feira) a unidade fica aberta das 09 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Outro local que merece a atenção da população é o Museu Frei Confaloni. Criado nesta gestão do prefeito Iris Rezende, o centro de cultura fica situado dentro da Estação Ferroviária — que foi restaurada neste ano e que abriga painéis e peças do religioso, que é um importante nome do campo das artes plásticas que se formou no país nos anos 1950.

Atualmente, o museu apresenta a exposição “Ronaldo Manzi – O sonhador Categórico”. Aberta no último 10, a mostra segue até o dia 12 de janeiro de 2020 e confirma que o novo ponto de cultura cumpre com maestria a missão de promover a ocupação permanente do prédio da antiga Estação Ferroviária. O local pode ser visitado de terça-feira a domingo, das 08 às 18 horas.

Museu de Arte de Goiânia (MAG): criado pela lei nº 4188, de 28 de agosto de 1969, é o primeiro museu público municipal de artes plásticas da região Centro-Oeste. A unidade fica localizada na Rua 01, número 605, dentro do Bosque dos Buritis, no Setor Oeste. Mais informações podem ser obtidas pelo 3524-1196.

Museu Frei Confaloni: criado oficialmente em outubro deste ano, a unidade conta com painéis e mais de 100 desenhos originais do artista italiano que dá nome ao espaço cultural, que fica situado dentro da Estação Ferroviária de Goiânia. Além do museu, o local abriga um posto da Guarda Civil Metropolitana(GCM) e uma unidade da Atende Fácil, central de relacionamento presencial da Prefeitura de Goiânia.