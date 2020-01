Construtora prevê aumentar 15% o volume de contratações

A queda na taxa de juros se tornou um alento para o mercado imobiliário e a causa de muitas expectativas para o próximo ano entre os empresários do setor. O diretor técnico da Queiroz Silveira Incorporadora, Rogério Queiroz, é um dos que está otimista com o novo cenário econômico nacional. “2018 já foi um ano bom para o setor da construção, 2019 melhorou e a expectativa é que 2020 seja melhor ainda”, salientou o incorporador.

Logo no início de 2020 a Queiroz Silveira Incorporadora vai iniciar as obras do Marista Prime Residence, localizado em um dos setores mais nobres de Goiânia e que dá nome ao empreendimento. Já no final do ano, será a vez de começar a construção do Vivere Bela Vista, lançado em 2019 para celebrar os 20 anos completados da construtora e o retorno ao bairro onde tudo começou, o Setor Bela Vista.

O bom momento econômico do mercado brasileiro para o varejo permitirá à incorporadora retomar, em meados de 2020, as obras do Golden Shopping, na Avenida Anápolis, entre a Vila Pedroso e o Sonho Dourado, na região leste de Goiânia. Com três novas construções previstas para andamento no próximo ano a geração de empregos também irá aumentar. “Atualmente temos cerca de 500 colaboradores, entre diretos e terceirizados, e a expectativa é que isso aumente em 15%”, conta Rogério Queiroz. A empresa pretende ainda lançar dois empreendimentos no segundo semestre do próximo ano.

Metro quadrado

De acordo com o último Índice FipeZap, divulgado em dezembro, Goiânia segue com um dos valores do metro quadrado mais baixos do País, R$ 4.154/m², só perde para Campo Grande (MS). Rogério Queiroz avalia que esse cenário pode mudar. “Com a baixa taxa de juros e um maior poder de compra das pessoas, as vendas têm tudo para aumentar em 2020 e, com uma procura maior, a tendência é que também aumente o valor dos imóveis”, explica.