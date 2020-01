Empresa prorroga prazo para arrecadação de material escolar

Quem tem filhos em idade escolar sabe o quanto a aquisição de material escolar pesa no orçamento. Muitas famílias não conseguem efetuar a compra, prejudicando o desempenho e desmotivando o aluno. Para estimular que crianças em situação de vulnerabilidade social iniciem o ano letivo de 2020 motivadas e com o material escolar em ordem, a Construtora Consciente, em parceria com a Ninomiya Corporation, prorrogou o prazo da campanha de arrecadação de itens escolares até dia 10 de janeiro.

A campanha, aberta ainda no período natalino, tem como objetivo reunir kits escolares, compostos por mochila, lancheira, estojo, livros literários infantis e infanto juvenil. Os donativos serão destinados para crianças e jovens assistidos pela obra social Fonte Viva e para a Comunidade Jardim do Cerrado.

A arrecadação de donativos quer contribuir com a construção de uma de sociedade com menores desigualdades sociais que segundo Felipe Inácio Alvarenga, coordenador de Responsabilidade Socioambiental da Construtora Consciente, só será edificada com o acesso à educação. “A educação é transformadora. Só ela consegue colorir realidades cinzentas e encher de esperança quem não vê muita oportunidade para o futuro. Acreditamos que esse é o melhor incentivo que podemos dar para que todos possam sonhar com uma nova realidade no futuro”, disse.

Interessados em aderir à campanha podem entregar as doações até 10 de janeiro, no departamento de responsabilidade socioambiental da Construtora Consciente, localizado na Av. T-2 com T-55 – Qd.99 – Lt.09 , no Setor Bueno, em Goiânia. Felipe explica que não é preciso doar o kit completo. “Cada um contribui com o que pode e assim vamos montar os kits”, explicou.