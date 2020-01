Chuva pode ter sido causa de rompimento de barragem em cidade de Goiás

As equipes técnicas da força-tarefa instalada pelo governo do estado, que está no município de Pontalina, no estado de Goiás, onde uma barragem se rompeu no sábado, 4, atingindo parte da cidade, farão uma avaliação detalhada nesta segunda-feira, 6, para saber o que aconteceu. A barragem está localizada na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, zona rural do município. A suspeita é que o volume de chuvas na região tenha contribuído para o problema.

Segundo a prefeitura de Pontalina, pelo menos quatro residências da rua Padre Primo foram condenadas e interditadas pelos bombeiros por risco de desabamento. “O levantamento final de todos os danos ainda está sendo feito pela equipe técnica responsável e em breve será divulgado oficialmente pelos órgãos competentes”.

Os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), profissionais da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), equipes do Corpo de Bombeiros, Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar, Comando de Policiamento Rodoviário da PM e Defesa Civil estão no local desde que ocorreu o acidente na manhã de sábado.

De acordo com nota divulgada pela Semad, os técnicos fizeram um sobrevoo panorâmico na região para identificar possíveis danos causados pelas enchentes, na manhã de ontem (5). Eles vistoriaram também três outras barragens e, em uma delas, foi observado que as águas ainda passam por cima do barramento. O proprietário rural foi orientado sobre medidas a serem adotadas. Em outra propriedade, os profissionais observaram que a água continua passando pelo talude. Por isso, o local continua sendo monitorado.

O abastecimento de água que foi afetado em Pontalina. Por volta das 11h40 desse domingo, a Saneago informou sobre a retomada gradual do fornecimento.

Pela manhã, equipe da Goinfra realizou nova avaliação das duas pontes abalroadas pelas águas na rodovia GO-040, que foi interditada pela Defesa Civil. Embora não tenha havido nenhuma evolução, os técnicos seguem no monitoramento das estruturas e nova avaliação está programada para a manhã desta segunda-feira. A GO-215, também na região, segue aberta ao tráfego.

Nota da Semad

A Semada, por meio de nota, informou que possui um cadastro online sobre as barragens no estado, em que todos os proprietários sáo obrigados a se cadastrar e informar os dados sobre a situação de segurança para fins de ficalização.

“A propósito da barragem que rompeu, situada na Fazenda São Lourenço das Guarirobas, zona rural do município de Pontalina, estava regular quanto à outorga para o barramento e uso de água. Também possuía licenciamento ambiental concedido pelo município de Pontalina, que tem competência para a emissão. A propriedade, contudo, estava irregular quanto ao cadastro de segurança da barragem, uma vez que o prazo para regularização expirou em 31 de dezembro de 2019 e o detentor não informou qualquer dado sobre o estado de conservação da estrutura”. (Agência Brasil)